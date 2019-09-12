Okul gıdasında logo erteleniyor

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkı’ndaki tebliğin 16 Eylül’de yürürlüğe girmesi beklenirken, tarihin ertelendiği öne sürüldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, logolu ürün olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile görüştüklerini belirterek, “Ertelemeyle ilgili bize söz verildi” dedi. Ünlü bir cips markasının patates krakerinin de okul gıdası logosu ile satışa çıkarılması tartışmalara neden oldu. İçinde Monosodyum Glutamat (Çin Tuzu) ve aroma artırıcı olan cipsin okul gıdası logosuyla satılması kantincileri böldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında okul gıdası logosuna ilişkin protokol imzalanmış, bakanlığa bağlı tüm okullarda satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, “okul logosu” olması karara bağlanmıştı. Uygulamanın 16 Eylül’de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Ancak uygulama öncesi bakanlıklarda uzun bir mesai yapan kantinciler, kararın erteleneceğini söyledi.

‘Bu haliyle olmaz’

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, Türkiye Kantinciler Odaları Güç Birliği Platformu olarak, uygulama öncesi logolu ürün çıkmadığı için bakanlıklarda görüşme yaptıklarını belirterek, “Ertelemeyle ilgili bize söz verildi. Bu haliyle zaten bu tebliğ uygulanamaz. Bir birim tarafından ürünün analizi yapılarak logo verilmeliydi. Çocuklar okula gelirken büfeden, bakkaldan alışveriş yaparak geliyor. Teneffüste bakkaldan alışveriş yapıyorlar. Bunları bakanlığa ilettik. Uygulanabilir şekliyle yeni bir düzenleme yapılması gerekir” dedi. Şahin, okul gıdası logosunun verilmeden önce bakanlıklarda bir birim tarafından inceleme yapılması gerektiğini vurgularken, “Bir birim olmalı. O birim test ettikten sonra ‘biz logoyu veriyoruz’ denmesi lazım. Şu anda ürünleri inceleyen bir birim yok” diye konuştu.

‘Fikir birliği’

İzmir Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu da “Türkiye’deki kantinciler odalarının başkanları olarak MEB, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na iki günlük ziyaret gerçekleştirdik. 16 Eylül’de yürürlüğe girecek bir genelge var. Ancak piyasada üretilmiş ürünün bulunmadığını, firmaların bu konuya sahip çıkmadığını söyledik. Reha Bey, bakan beyi yanımızda aradı. Ziya Bey, ‘3 bakan görüştük. Bu konuda çözüm bulununcaya kadar 16 Eylül’de yürürlüğe girecek genelgenin biraz daha ötelenmesi konusunda fikir birliğine vardık’ dedi. Üretici firmalarla görüşülüp bu konuda kantinlerde alternatif ürünler bulundurulana kadar il müdürlüklerine talimat verdiklerini söylediler” dedi.

Korsan tartışması

Ünlü bir cips markasının patates krakeri ürününün okul gıdası logosu ile satışa çıkarılması da tartışmalara neden oldu. İçinde Monosodyum Glutamat olan cipsin okul gıdası logosuyla satılması kantincileri böldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “Bu ürün cips değil, kraker” dedi. İzmir Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu ise “Bakanlığın inisiyatifi dışında. Çünkü logolu ürünlerin kontrolü şu anda yok. Bunlar korsan ürün üretiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Federasyon tescili

Bayram Şahin, okul gıdası logosunun marka tescilinin de Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından yapıldığını belirtirken “Federasyon ‘sen kullanamazsın’ derse sistem kilitlenir. Aslında şu anda yapılanların hepsi marka kanununa aykırı” dedi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik de “Bakanlıkların ortak kararı ile biz logoyu tescil ettirdik. Biz buna bir kamu markası olarak bakıyoruz. Bizim malımızdır diye bir şeyimiz yok” diye konuştu.