25.07.2019 - 10:58| DHA
Okul hırsızına 5 yıl hapis
Kayseri'de 3 okula girerek hırsızlık yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali S. (31) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mehmet Alçı İlkokulu, Osman Zeki Yücesan İlkokulu ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden elektronik malzeme çaldığı iddia edilen Ali S.'yi, evinde gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada okullardan çalınan elektronik eşyalara el konuldu. Mahkemece tutuklanan Ali S., Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu kurumundan hırsızlık' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Tutuklu sanık, suçunu itiraf ederken, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Ali S.'ye 5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.