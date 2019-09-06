Okul müdürüne taciz suçlaması!

Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, şikayet üzerine okul müdürü E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, mağdur H.A'nın işine son verildi. İfadesinde olay günü nöbetçi personel olarak okulda kaldığını belirten H.A. müdür H.K'nın okulda kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra kendisini öğretmenler odasına çağırdığını iddia etti.

H.A, "Öğretmenler odasına girdiğimizde eliyle yanağımı okşayıp, bir anda bana sarıldı ve öptü. Şaşkınlık ve korkuyla kendisini iterek, kollarından kurtuldum. O da dengesini kaybedip geri gitti" dedi. Hemen öğretmenler okulun bahçesine çıktığını ve tekrar okula girmeye cesaret edemediğini söyleyen H.A, okul müdürünün de 1-2 dakika sonra okulun arka bahçesindeki kapıdan çıktıktan sonra arabasına binip uzaklaştığını anlattı.



E.K'nın olaydan sonra kendisini cep telefonundan arayıp özür dilediğini de aktaran H.A. şikayetçi oldu. Genç kadının olaydan sonra okuldaki işine son verildiği belirtilirken, iddiaları reddeden okul müdürü E.K. hakkında da soruşturma başlatıldı.