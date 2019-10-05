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05.10.2019 - 11:26 |

Okul önünde döner bıçaklı kavga

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir okulun önünde esnafların döner bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Okul önünde döner bıçaklı kavga

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kantinci esnafı ile okul önündeki esnaflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında bir diğer esnafta olay yerine elinde döner bıçağı ile gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavga anını okulun duvarından izleyen öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Okul önünde döner bıçaklı kavgaKonya'nın Selçuklu ilçesindeki bir okulun önünde esnafların döner bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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