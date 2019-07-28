Okul servislerine renkli cam uzatımı

Önceki yönetmelikte servislerde içeriyi gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacağı belirtilmiş, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için 3 Eylül 2019’a kadar süre tanınmıştı. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için servisçilere 3 Eylül 2020’ye kadar süre tanındı.



