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28.07.2019 - 07:50| AYKUT YILMAZ - Ankara

Okul servislerine renkli cam uzatımı

İçişleri Bakanlığı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

Okul servislerine renkli cam uzatımı

Önceki yönetmelikte servislerde içeriyi gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacağı belirtilmiş, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için 3 Eylül 2019’a kadar süre tanınmıştı. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için servisçilere 3 Eylül 2020’ye kadar süre tanındı.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
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