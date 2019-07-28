28.07.2019 - 07:50| AYKUT YILMAZ - Ankara
Okul servislerine renkli cam uzatımı
İçişleri Bakanlığı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.
Önceki yönetmelikte servislerde içeriyi gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacağı belirtilmiş, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için 3 Eylül 2019’a kadar süre tanınmıştı. Dün yürürlüğe giren yönetmelikle fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için servisçilere 3 Eylül 2020’ye kadar süre tanındı.