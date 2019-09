Türkiye’de ilk kez Tepe Nautilus’ta, 2.500 m2’lik dev çadırda gerçekleşecek Okula Dönüş Festivali, 2 gün boyunca 10 binden fazla ziyaretçiyi farklı bir oyun deneyimi ile buluşturacak. Çocukların benzersiz bir deneyim yaşayacağı festival için hazırlıklar 6 ay önce başladı. Festivalin hazırlık sürecinde 390 kişilik bir ekip yer alırken 8 tır dolusu malzeme ile Tepe Nautilus’ta büyülü bir oyun dünyası kurulacak.

Macera, eğlence, geçmişe yolculuk, sürpriz showlar ve eğitici etkinliklerin yer alacağı festival iki gün boyunca her yaştan ziyaretçisini bekliyor.

En Sevilen Karakterler Dev Çadırda

Okula Dönüş Festivali’nde çocuklar, Play Doh etkinlik alanında oyun hamurlarıyla yaratıcılıklarını geliştiren minikler, Play Doh maskotları ile, My Little Pony etkinlik alanında ise Pinkie Pie, Rainbow Dash ile keyifli dakikalar geçirecekler.

Transformers etkinlik alanında birbirinden farklı aktiviteleri deneyimleme şansı bulacak çocuklar, Transformers karakterleri Optimus Prime ve Bumble Bee ile bir araya gelecekler.

Minika Çocuk etkinlik alanında Minika TV ve Minika Go’nun karakterleri Koyun Shaun, İstanbul Muhafızları, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler ile tanışma fırsatı bulacaklar.

Eğlence ve macera bir arada

Nerf kapışma alanında yeteneklerini sergileyen çocuklar, heyecan, aksiyon ve takım ruhunu bir arada yaşayacaklar. Hasbro Gaming Area’da en sevilen kutu oyunları Monopoly, Süper Doktor, Connect 4 ve Bil Bakalım Kim? oyunları dev alanlarda oynanacak. Alanda bulunan Dream Printer, çocukların ileride hayalini kurduğu meslekleri karikatürize edecek. Ana sahnede gerçekleşecek bubble, illüzyon, balon katlama showları, Youtuber Hasan Mustan’ın eğlenceli gösterisi ve birbirinden keyifli aktiviteler, miniklere renkli saatler yaşatacak.

Retro Games ile geçmişe yolculuk

Festivalin en dikkat çeken alanlarından biri olan Retro Games’te minik ziyaretçiler daha önce hiç yaşamadıkları bir oyun deneyimi yaşarken, yetişkinler ise 80’ler ve 90’ların unutulmayan oyunları Commodore 64, Tilt, Atari, Arcade Games ve Langırt ile geçmişe yolculuk yapacaklar.

*21 – 22 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus’ta gerçekleşecek Okula Dönüş Festivali’nin biletleri Biletix üzerinden satıştadır.

Etkinlik Tarihi: 21-22 Eylül

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus Açık Otopark

Etkinlik Saati: 1. Seans: 10.00-14.00

2. Seans: 14.30-18.30