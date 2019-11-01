01.11.2019 - 14:18 | | DHA
Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti
Antalya'da okula tabancayla giden lise öğrencisi E.B. (16), öğretmenleri tarafından emniyete götürüldü. Savcılık talimatıyla ailesine teslim edilen E.B.'nin, "Düğüne gitmiştim. Bu yüzden tabanca yanımda kaldı" dediği öğrenildi.
Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'ndeki Saime- Salih Konca Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.B.'nin okula tabancayla geldiğini öğrenen öğretmeni, durumu okul idaresine bildirdi. Rehber öğretmen eşliğinde okuldan alınan öğrenci, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada tabancaya el koyan polis, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi. E.B. ise savcının talimatı üzerine ailesine teslim edildi. E.B.'nin, emniyette, "Düğüne gitmiştim. Bu yüzden tabanca yanımda kaldı" dediği öğrenildi.
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