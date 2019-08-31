Okula uyum programı ne zaman başlayacak? İşte okulların açılacağı tarih...

Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Peki uyum programı ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak?

UYUM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, uyum konusunda daha önceki yıllarda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda bu program güncellendi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından uyum eğitimlerinde bir dizi yeniliğin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak.

Önceki yıllarda "Uyum Programı", okulların açılma tarihinden bir hafta önce başlatılıyordu. Program, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller dolayısıyla bu yıl 5-6 Eylül'de başlatılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.