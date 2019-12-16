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16.12.2019 - 11:07 | | DHA

Okulda büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu’nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.

Okulda büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi
Okulda büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi
Okulda büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi
Okulda büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi
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Saat 10.15 sıralarında, Erenler Küçükesence Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortaokulu’nun bacası tutuştu. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı. Yangının başlamasıyla okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencileri sınıflarından dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle çatıya yanaşarak, yangına müdahale etti. 2 katlı okulun çatısındaki yandın itfaiye ekiplerinin çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da okula gelerek, çalışmaları takip etti. Kaymakam Karabulut, çatının en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirterek, okulun üst katlarında bulunan sınıflarda eğitim yapılamayacağını, öğrencilerin uygun olan okullara yönlendirileceğini belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

EĞİTİME 1 HAFTA ARA

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı. Durmuş, "Okulumuzda 182 öğrenci, 10 öğretmen var. Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.

 

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