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19.09.2019 - 13:43 | | DHA

Okulda panik! Kız öğrenci birinci kattan atladı

İstanbul Sultanbeyli’de okulun 3'ncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen kız öğrenci yaralandı. Öğrenci, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okulda panik! Kız öğrenci birinci kattan atladı

Olay saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Camii Caddesi üzerinde bulunan  Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda  meydana geldi.Öğrenci S. S. (14) okulun 3. kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşme sonrası iki ayağının kırıldığı öğrenilen S.S.’ye ilk müdahale okul bahçesinde yapıldı. S.S. ambulansla Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olayı duyan öğrenci velileri okula akın ederken, okul yetkilisi velilere olayla ilgili açıklama yaptı.

 

Okulun çevresindeki bir iş yeri sahibi olan Özgür Yeni, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. “Gözümün önünde düştü çocuk. Cama çıktı, bir çığlık. Ben dükkanın önünde oturuyordum. Diğerleri kurtarmaya çalışıyordu. Hatta en son saçından tuttuğunu gördüm. Saçından tuttu, çocuk kendini aşağı bıraktı. Yani bilerek kendini aşağı bıraktı. Öyle gördüm, hemen atladım ben buradan. İki ayağı kırıktı. Ağlıyordu, kendindeydi kız. Ambulans çağırdık, geldi. İlk yardımı burada yaptı. Ondan sonra alıp götürdüler.” dedi.

Polis  olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

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