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26.09.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

Okulda şiddet

İzmir Karabağlar 75. Yıl Ortaokulu’nda yaşanan ve 2018’de gerçekleştiği öğrenilen öğrenciye şiddet olayının görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Okulda şiddet

Yayınlanan videoda okulun müdür yardımcısının, beden eğitimi dersine spor kıyafet getirmeyen öğrenciyi darp ettiği ortaya çıktı. Aynı müdür yardımcısının başka öğrencilere de şiddet uyguladığı ancak ispatlanamadığı için suç duyurusunda bulunulamadığı iddia edildi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Geçen yıla ait görüntülerle ilgili soruşturma kapsamında okul müdür yardımcısı açığa alınmıştı. Olayla ilgili kamu davası devam etmektedir” denildi. 

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