Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı.
İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan şu dakikalarda trafik yoğunluğunun yüzde 44 olduğu bildirildi.
İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polisler de trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.