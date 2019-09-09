Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı.

İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan şu dakikalarda trafik yoğunluğunun yüzde 44 olduğu bildirildi.

İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polisler de trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.