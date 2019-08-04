Okullar açılmasına kaç gün kaldı? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu yoğun ilgi görüyor. MEB tarafından belirlenen tarih öğrencilerin merakını giderdi. 14 Haziran 2019 tarihinde başlayan Yaz tatili ne zaman sona erecek? İşte 2019-2020 yeni dönem başlangıç tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında kullanılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 17 Ocak 2020'de başlayacak. 3 Şubat 2020 günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.