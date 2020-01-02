Okullar ayın kaçında kapanıyor? 15 tatil ne zaman başlayacak? 2020 Yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ilk dönem yorgunluğunu atmak için yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. İlk dönem ardından 15 gün tatil yaparak dinlenecek olan öğrenciler, ikinci döneme dinamik başlayacaklar. Peki bu yıl 15 tatil ne zaman? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2020 Yaz tatili ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının ilk yarıyıl tatil tarihi belli oldu. 15 tatil bu yıl, 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin verilmesiyle başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2020 Yaz tatili tarihi, 19 Haziran 2020 gününden itibaren başlayacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.