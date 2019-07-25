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25.07.2019 - 14:54

Okullar hangi gün açılacak? 2019-2020 Eğitim yılı

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihini belirledi. Milyonlarca öğrenci bu tarihi öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar hangi gün açılacak? 2019-2020 Eğitim yılı

14 Haziran 2019 günü alınan karneler sonrasında başlayan Yaz tatili tüm eğlencesiyle devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yoğun bir yılın ardından dinleniyor. Aynı zamanda okulların ne zaman açılacağını da araştıran öğrencilere yanıt geldi. MEB, 2019-2020 Eğitim yılı başlangıç tarihini duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

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