MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOkullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri
18.08.2019 - 23:49

Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri

Yaz tatilinin sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde yurt genelindeki milyonlarca öğrenci de okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte hem bu sorunun cevabı hem de bu yıl ilk kez yapılacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri...

Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri

Yaz tatili ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılacak? soruları yoğun ilgi görüyor. 14 Haziran 2019 tarihinde başlayan Yaz tatilinin, ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. 2019-2020 yeni eğitim yılına eklenen yeni ara tatiller ise öğrencileri meraklandırdı. İşte milyonlarca öğrencinin bilmesi gerekenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burada saklamışlar! 5 bin 800 tanesi ele geçirildi

Burada saklamışlar! 5 bin 800 tanesi ele geçirildi

Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri

Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri

Şüpheli ölüm! Evinin önünde cesedi bulundu

Şüpheli ölüm! Evinin önünde cesedi bulundu

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Belli oldu

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Belli oldu

Sıradaki Haber