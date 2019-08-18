Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri
Yaz tatilinin sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde yurt genelindeki milyonlarca öğrenci de okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte hem bu sorunun cevabı hem de bu yıl ilk kez yapılacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ara tatil tarihleri...
Yaz tatili ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılacak? soruları yoğun ilgi görüyor. 14 Haziran 2019 tarihinde başlayan Yaz tatilinin, ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. 2019-2020 yeni eğitim yılına eklenen yeni ara tatiller ise öğrencileri meraklandırdı. İşte milyonlarca öğrencinin bilmesi gerekenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak