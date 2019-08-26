Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. 14 Haziran'da kapanan okulların ardından milyonlarca öğrenci şu sıralar yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında kullanılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 17 Ocak 2020'de başlayacak. 3 Şubat 2020 günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.