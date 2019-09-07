Okullar ne zaman açılacak 2019? Okulların tatil zamanları
Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarihi bekliyor. Uyum programı kapsamında 1. 5. ve 9. sınıflar 5 Eylül Perşembe günü okula başladı. Peki, tüm sınıflar ne zaman ders başı yapacak? İşte Okulların açılacağı tarih ve okulların tatil zamanları...
Okulların açılacağı gün yaklaştı. Okula adaptasyon süreçlerinde okula uyum programı bu yıl 5-6 Eylül tarihlerinde 2 günlük program şeklinde uygulandı. Peki okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.
ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.