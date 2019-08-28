2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Her geçen gün öğrenci ve velileri yeni eğitim yılı heyecanı sarıyor. Okul malzemeleri ve kıyafetleri yavaş yavaş alınırken okulların açılma tarihi konusunda tereddüt yaşayanlar "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltiyor

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Bugün itibarıyla okulların açılışına ise 12 gün kalmış durumda... 18-22 Kasım tarihlerinde aratatil uygulanacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak 2019'a kadar 1. dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.