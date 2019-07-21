21.07.2019 - 22:34
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller hangi aylara denk geliyor?
14 Haziran itibariyle başlayan yaz tatilinde 1 aydan fazla bir süre geride kaldı ve öğrenciler şimdiden yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklara başladı. Peki bu yıl okullar ne zaman açılacak ve ilk kez uygulanacak olan ara tatiller hangi zamanlarda yapılacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih duyuruldu. 2019-2020 Eğitim yılı dersleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak