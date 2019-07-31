Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller hangi tarihlerde yapılacak?
14 Haziran'da başlayan yaz tatilinde ilk yarı gün itibariyle geride kalıyor. Tatillerini sürdüren milyonlarca öğrenci şimdiden hazırlıklara başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen okullar ne zaman açılacak? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatiller hangi tarihleri...
Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan binlerce kişiye sevindiren haber geldi. 14 Haziran'da sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından gözler yeni eğitim öğretim yılı ve takvimine çevrildi. Peki Okullar yeni dönemde ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak