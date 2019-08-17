17.08.2019 - 14:21
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak?
Okulların açılmasına artık kısa bir süre kaldı. MEB, milyonlarca öğrencinin okula başlayacağı tarihi duyurdu. Eylül ayında açılan okullar bu sene hangi gün açılacak? İşte yeni dönemde ara tatil tarihleri ve merak edilen günler...
Mili Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği sorunun yanıtını verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.
ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.
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