21.08.2019 - 20:44
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak?
Yaz tatilinin sonuna kısa bir süre kala yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başlayan öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce öğrencinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. İşte okulların açılacağı ve ara tatillerin yapılacağı tarihler...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ise arayışa koyuldu. Yaz tatilini yaşayan öğrenciler, okulların açılacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte merakla araştırılan o tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılarABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusunda Half Moon Körfezinde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.