Okullar ne zaman açılacak? Birinci ve beşinci sınıflar ne zaman okula başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci ve beşinci sınıflar için yakın zamanda başlıyor. Hem öğrenciler hem de veliler büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyor. 2019-2020 yılı ile birlikte birçok yenilik yaşandı. Ara tatiller geldi. Şimdi hem bu tatiller hem de okulların başlama tarihleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BİRİNCİ VE 5. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.