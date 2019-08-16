16.08.2019 - 07:53
Okullar ne zaman açılacak? Geri sayım başladı...
Öğrencilerin heyecanla beklediği tarih belli oldu. Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününe artık çok az zaman kaldı. İşte okulların açılacağı tarih ve yeni dönemde yapılacak tatiller...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.
ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.