Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarihi bekliyor. Yeni okula başlayacak öğrenciler ise ayrı bir heyecan yaşıyor. İşte merak edilen tarihler...

UYUM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak.

Önceki yıllarda "Uyum Programı", okulların açılma tarihinden bir hafta önce başlatılıyordu. Program, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller dolayısıyla bu yıl 5-6 Eylül'de başlatılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.