Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. İşte belirlenen tarihler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.