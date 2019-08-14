14.08.2019 - 16:37
Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...
Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. Üç aylık yaz tatininin ardından çok yakında ders başı yapacak olan öğrenciler şimdiden heyecanlı. Bu sene yeni sisteme göre ara tatiller de yapılacak. Peki, okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. İşte belirlenen tarihler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiMuğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.