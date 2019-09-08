08.09.2019 - 09:50
Okullar ne zaman açılacak? Sabahçı - öğlenci öğrencilerin ders saatleri nasıl olacak?
Üç aylık Yaz tatilinin bitmesine saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına başlamak için sabırsızlanıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili tam olarak ne zaman bitecek? Bu yıl sabahçı ve öğlenci olacak öğrencilerin okul saatleri nasıl? İşte merakla araştırılan detaylar...
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde yani yarın başlayacak. Milyonlarca öğrenci ise okul ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yarın başlayacak olan yeni eğitim yılında sabahçı-öğlenci sisteminde saat aralıkları nasıl olacak?
SABAHÇI - ÖĞLENCİ ÖĞRENCİLERİN DERS SAATLERİ NE ZAMAN?
Bu yıl sabahçı veya öğlenci olacak öğrencilerin okul saatleri, gidecekleri okula göre değişkenlik gösterebilir. Öğrencinin ders saatleri için gideceği okuldan bilgi almak gerekir.
Dorian Kasırgası, Kanada'da vinci devirdiDorian Kasırgası, Kategori 2 seviyesinde Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini vurdu. Amatör kameralara yansıyan kasırgada, bir vincin rüzgar sebebiyle binaların üzerine yıkıldığı görüldü. Ayrıca bölgedeki binlerce insanın elektrik kesintisi sebebiyle mağdur oldukları belirtildi.