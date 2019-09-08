Okullar ne zaman açılacak? Sabahçı - öğlenci öğrencilerin ders saatleri nasıl olacak?

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde yani yarın başlayacak. Milyonlarca öğrenci ise okul ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yarın başlayacak olan yeni eğitim yılında sabahçı-öğlenci sisteminde saat aralıkları nasıl olacak?

SABAHÇI - ÖĞLENCİ ÖĞRENCİLERİN DERS SAATLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl sabahçı veya öğlenci olacak öğrencilerin okul saatleri, gidecekleri okula göre değişkenlik gösterebilir. Öğrencinin ders saatleri için gideceği okuldan bilgi almak gerekir.