Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 14 Haziran tarihinde sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gözler 2019-2020 eğitim öğretim yılına çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli okulların açılacağı tarihi merak ediyor. 14 Haziran'da başlayan yaz tatili süresinde iki aylık periyodu yarın geride bırakacak olan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan ara tatillerin tarihini de merak ediyor. İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 günü başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak