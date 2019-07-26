Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren sorunun cevabı MEB tarafından yanıt buldu. Yeni eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan ara tatiller ile yaz tatili bir nebze de olsa kısalacak. Böylelikle öğrenciler uzun süren yaz tatili boyunca okuldan uzaklaşmasının da önüne geçilmesi amaçlanılacak. Aynı zaman öğrencilerin 8 ay süren eğitim öğretim yılı içerisinde verilen 15 tatilin yanı sıra yapılacak olan iki ara tatil ile de dikkat dağınıklığının da önüne geçilmesi ve öğrencilerin okula olan bağlılıkları arttırılmaya çalışılacak. Peki Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.