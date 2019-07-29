Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. 14 Haziran'da sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından adaylar yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak olan yeni düzenleme ile 15 tatilin yanı sıra birer haftalık iki ara tatil daha yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak