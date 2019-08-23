Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamada okulların hangi tarihte açılacağı adayların bilgisine sunuldu. 14 Haziran tarihinde sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin üzerinden 2,5 ay gibi bir süre geçerken şimdilerde öğrenci ve velileri okul telaşı sardı. Peki Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.