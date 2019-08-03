Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

Öğrenciler yaz tatiline devam ediyor. Ağustos ayının gelmesi ile birlikte okulların açılacağı tarih de yaklaştı. Yeni eğitim öğretim yılında yeni ara tatiller de olacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.