12.08.2019 - 21:44
Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?
Yaz tatili ne zaman bitecek sorusu merakla araştırılıyor. 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihini araştıran öğrencilere, MEB'den yanıt geldi. İşte sabırsızlıkla beklenilen okulların açılacağı o gün..
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihini belirledi. Aynı zamanda yerni ara tatil tarihlerini de duyuran MEB, öğrencileri bilgilendirdi. İşte yeni eğitim yılının başlangıç tarihi ve yeni ara tatil tarihleri...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 günü başlayacak.
YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak