24.07.2019 - 18:29
Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 ara tatilleri hangi tarihlerde yapılacak?
Yaz mevsiminin son ayı Ağustos'a girmek üzere olduğumuz şu dönemde öğrenciler, öğretmenler ve veliler de okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalara başladı. Peki 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak ve bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatiller hangi tarihlerde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ise arayışa koyuldu. Yaz tatilini yaşayan öğrenciler, okulların açılacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte merakla araştırılan o tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.