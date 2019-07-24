Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 ara tatilleri hangi tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ise arayışa koyuldu. Yaz tatilini yaşayan öğrenciler, okulların açılacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte merakla araştırılan o tarih...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.



ARA TATİLLER NE ZAMAN?



İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.



1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.



Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak