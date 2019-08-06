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06.08.2019 - 19:26

Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılacak sorusu binlerce öğrenci ve velisi tarafından yakından takip ediliyor.14 Haziran'da sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının ardından öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlangıcı

14 Haziran tarihinde yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci iki aydır tatilin tadını çıkarıyor. Tatilin bitimine bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen öğrenci ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Binlerce aile ve veliyi ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu MEB iş takviminin açılması ile yeniden netlik kazandı. İşte Okulların açılacağı o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında kullanılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 17 Ocak 2020'de başlayacak. 3 Şubat 2020 günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

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