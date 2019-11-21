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21.11.2019 - 10:58 |

Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılıyor? Milyonlarca öğrenci bu sene ilk kez ara tatile çıktı. Bir hafta süren ara tatil devam ediyor. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte MEB tarafından açıklanan takvim.

Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanan ara tatil devam ediyor. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminin ardından ara tatile çıkan öğrenciler bir hafta tatil yapacaklardı. Peki okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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