Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanan ara tatil devam ediyor. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminin ardından ara tatile çıkan öğrenciler bir hafta tatil yapacaklardı. Peki okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.