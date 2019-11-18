Okullar ne zaman açılıyor? Sömestre tatili (15 tatil) ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 15 Kasım Cuma günü kasım ayı ilk ara tatiline çıktılar. Öğrencilere karne verilmezken öğrenciler için etkinlik takvimi yayımlandı. Etklinlik takvimi için tıklayınız.

ARA TATİL ETKİNLİK TAKVİMİ

Öğrenciler ara tatilin tadını çıkarırken bir yandan da okulların hangi tarihte açılacağını ve bir sonraki 15 tatilin ne zaman olduğunu merak ediyorlar. İşte detaylar...

TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında verilecek. 25 Kasım'da yeniden ders başı yapacak olan öğrenciler 17 Ocak'a kadar ara vermeden ilk dönemi tamamlayacak.

Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak tarihlerinde olacak. 3 Şubat tarihinde ders başı yapacak olan öğrenciler 6-10 Nisan 2020'de ise ikinci ara tatilini yapacak.