Okullar ne zaman kapanacak? Birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri

Okulların açılmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde okulların ne zaman kapanacağı, 15 tatil tarihi ve bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Okullar bu yıl ne zaman kapanacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.