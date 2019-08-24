24.08.2019 - 22:43
Okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? 2019-2020 ara tatil tarihleri
2019-2020 Eğitim yılı için artık çok az bir süre kaldı. 14 Haziran 2019 günü tatile giren öğrenciler, büyük bir heyecanla okullar hangi gün açılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni yılın başlangıç tarihi ve ara tatiller tarihleri...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.