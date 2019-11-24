MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOkullar yarın açılıyor! Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?
24.11.2019 - 15:41 |

Okullar yarın açılıyor! Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığın tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil sona eriyor. Yarın yüz binlerce öğrenci bir haftalık ara tatilin ardından ders başı yapacak. Peki Yarıyıl tatili ne zaman yapılacak? Sömestr tatili ne zaman?

Okullar yarın açılıyor! Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?

Okullar yarın açılıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil 24 Kasım itibariyle sona eriyor. Bir haftalık aranın ardından yüz binlerce öğrenci derslerine kaldıkları yerden devam edecek. Aralık ayı itibariyle sınavların da yapılacağı düşünülürse yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler sıkı bir süreç bekliyor. Peki Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

24 Kasım 2019 Milliyet'te Günün Özeti24 Kasım 2019 Milliyet'te Günün Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit uzman onbaşı son yolculuğa uğurlandı!

Şehit uzman onbaşı son yolculuğa uğurlandı!

Sinop'ta kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı!

Sinop'ta kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı!

Son dakika... Adana'da korkutan deprem!

Son dakika... Adana'da korkutan deprem!

Son dakika... Sokak ortasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Son dakika... Sokak ortasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Sıradaki Haber