Okullar yarın açılıyor! Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?

Okullar yarın açılıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil 24 Kasım itibariyle sona eriyor. Bir haftalık aranın ardından yüz binlerce öğrenci derslerine kaldıkları yerden devam edecek. Aralık ayı itibariyle sınavların da yapılacağı düşünülürse yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler sıkı bir süreç bekliyor. Peki Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.