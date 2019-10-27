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27.10.2019 - 10:17 |

Okullar yarın tatil mi? Pazartesi ve Salı günü okullar tatil edildi mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Hafta sonu tatilinde olan öğrenciler ise 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene 96. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar yarın tatil edilecek mi? İşte o sorunun yanıtı...

Okullar yarın tatil mi? Pazartesi ve Salı günü okullar tatil edildi mi?

Okullar yarın tatil mi sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce öğrenci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulların yarın da tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu sene 96. yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında çoşku ile kutlanacak. Düzenlenecek olan törenler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında karşılanacak. Peki 28-29 Ekim'de okullar tatil mi?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Okullar kapalı olacak.

 

Tehlikeli yolculuk kötü bittiManisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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