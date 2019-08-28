Okullarda ‘bağış yok’ deniyor ama...

Ancak velilerden konuyla ilgili şikâyetler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:



Şu öğretmeni istiyorsanız 1000 TL bağış yapın diye okullar var Malatya’da; fakat ne yapsınlar okullarda para yok. Cam kırık, bilgisayar bozuk, mouse yok, sıvı sabun yok, tuvalet kağıdı yok, el havlusu yok, bunları okul idaresinin cebinden verecek hali yok.



Okullara ödenek sınırlı sayıda geliyor. Bazı giderleri oluyor ama bunu devlet karşılamalı. Zaten yeterince vergi veriyoruz. Bir de üstüne kayıt parası veya aidat istenerek öğrenciyi rencide edici davranışlar hoş değil.



Devlet zenginlere destek vereceğine kendi okullarına bütçe ayırsın, yazılı kağıdı olarak kullanılacak A4 kağıdı bile okullarda yok, sınav kağıtlarını dosyalamak için öğretmen kendisi poşet dosya alıyor, tahta kalemi alıyor. Öğretmen mecbur değil, veli gönülden destekleyebilir.



Okul ve öğrencilere faydalı olacağını düşünürek bağış yaptım. Okullarımız var ama içinde malzeme, materyal eksik maalesef.



Kızımın okul aidatlarını düzenli ödediğim için müdür sınıfın içinde tebrik ederek teşekkür belgesi göndermişti kızımla. Ben ödeyemeyenler adına utanıp geri gönderdim o belgeyi. Devlet okullarında çocuklar rencide ediliyor. Ayıptır, ekmek parası bulamayan aileler var.



Hikâye anlatmaya gerek yok, söke söke alıyorlar. Hem de hiç af yok! Ben hariç. Elektrik teknikeri olduğumu formdan görünce direkt olarak “Tamam ama bizim işlerimizde yardımcı olacaksınız” deyip almadılar.



Oğlumu adres tutan anaokuluna kayıt ettirmek için gittim. 400 TL kayıt parası istediler. Bunun kırtasiye, temizlik malzemesi yok içinde. Onlar da en ez 500 TL. Sözde sosyal devlet. Bu devran böyle gelmiş böyle gider.