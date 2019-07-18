Okulların açılacağı tarih belli oldu! Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB, iş takvimi aracılığı ile yanıt geldi. 14 Haziran'da sona eren 2018-2019 eğitim öğretim yılının ardından öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. 34 gündür eğitim öğretimden uzak kalan öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yürürlüğe konulan yeni eğitim öğretim sisteminde yer alacak olan ara tatillerin de yapılacağı tarihleri MEB açıkladı. İşte Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak