MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOkulu terörist karargahına çevirdiler!
10.11.2019 - 17:40 | | AA

Okulu terörist karargahına çevirdiler!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği tespit edildi.

Okulu terörist karargahına çevirdiler!
Okulu terörist karargahına çevirdiler!
Okulu terörist karargahına çevirdiler!
Okulu terörist karargahına çevirdiler!
Haberin Tüm Fotoğrafları

AA'nın görüntülediği okulda, dersliklerdeki duvarların, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt üyelerinin posterleriyle donatılması göze çarpıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekiyor.

TERÖRİSTLER, İBADETHANELERE DE YUVALANMIŞTI

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak, Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti.

Kurtarılan yerleşimlerde, evlerin ve kiliselerin avlularına kurulmuş havan topu düzenekleri bulunmuştu.

Teröristlerin, Ermeni ve Süryani kiliselerini karargah olarak kullandığı, içlerini örgüte ait flama ve resimler asarak kirlettiği görülmüştü.

Örgüt, cami minarelerine de keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ise harekat sırasında söz konusu yerlerden saldırı düzenlenmesi karşısında sivillere, evlerine ve ibadethanelerine yönelik hassasiyeti nedeniyle bu noktalara mukabelede bulunmamıştı.

Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralıAdapazarı'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

Babadan Oğula filmi konusu nedir? İşte Babadan Oğula filmi oyuncuları

Çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

Çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

Sıradaki Haber