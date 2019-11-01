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01.11.2019 - 14:05 | | DHA

Okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Niğde'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezindeki 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi İ.E.M., öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katında, demir korkuluk bulunmayan pencereden düştü. Yaralanan İ.E.M., öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!İstanbul Sultangazi'de içinde para ve cep telefon bulunan bir çantanın çalınması üzerine yapılan soruşturmada polisin kameralardan tespit ettiği hırsız tanıdık çıktı.
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