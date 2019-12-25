MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor
ABONE OL
25.12.2019 - 17:41 | | DHA

Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, yağan yağmurla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece yarısı çöktü. Çökmeyle bahçe duvarları zarar gören sokak sakinleri, evlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor
Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor
Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor
Okulun bahçe duvarı çöktü! Tedirginlik devam ediyor
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün gece, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Çökmeyle birlikte kayan toprak ve enkaz, okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu.

Gürültüye uyanıp duvarın çöktüğünü gören sokak sakinleri durumu hemen Turgutlu Belediyesi ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çöken duvar çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, okul yönetimi öğrencileri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyen sokak sakinleri ise "Tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması ise sevindirici" dediler.

 

 

 

Yeni doğmuş bebeği apartman girişine bıraktılar!İstanbul Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kanal İstanbul nedir, ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul Projesi nerede, güzergahı nasıl olacak?

Kanal İstanbul nedir, ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul Projesi nerede, güzergahı nasıl olacak?

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber