Okulun karşısına oto kiralama şirketi açıp uyuşturucu satmışlar!

Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde bulunan okullar bölgesinde görev yapan MOT ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobili takibe aldı. Yapılan takipte Alpaizer Sokak üzerinde aracı kullanan şüphelinin bir kadına bir şey verdikten sonra gittiği tespit edildi. Takibi devam eden ekipler araca doğru yönelirken, araçtaki kişi otomobilden 2 telefonu atmaya çalıştığı görüldü.

Ekipler koşarak aracı durdurup, araçtaki Levent H. isimli şahsı araçtan indirip gözaltına aldı. Araçta ve Levent H.nin üzerinde yapılan aramada 7 paket Skunk ele geçirildi.

Israrla çalan cep telefonunu açınca bir müşteri siparişiyle karşılaştı. Arayan ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu öğrenilen Gamze F. isimli kadınla uyuşturucu satıcısı gibi konuşan polis, adresini aldığı Gamze F.nin adresine savcılık talimatıyla yaptığı baskınla kendisini gözaltına aldı.

Uyuşturucu kullanıcısı kadına uyuşturucu kullanmaktan işlem yapan ekipler, soruşturmanın devamında ise gözaltına aldığı Levent H. isimli uyuşturucu satıcısının üyesi olduğu çetenin, aynı mahallede bulunan bir okulun karşısında göstermelik olarak açtığı araç kiralama firmasında uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Abdurrahman Y. isimli uyuşturucu satıcısını da yakalayıp gözaltına aldı. Adreste yaptığı aramalarda 361 paket halinde 800 gram Skunk ele geçiren ekiplerin gözaltına aldığı uyuşturucu kullanıcıları Gamze F. ile Hakan A. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, Levent H. ve Abdurrahman Y. isimli uyuşturucu satıcıları ise tutuklanarak cezaevine kondu.