Okumak isteyen 50 Koruncuk aranıyor

1979 yılında toplumsal sorunlara duyarlı gönüllülerce kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, okuyamayan veya eğitim hakkından uzaklaşma tehlikesi olan kız çocuklarına destek sağlamak için çabalıyor. Okumak istemelerine rağmen ailevi, sosyal, ekonomik ya da coğrafi sorunlar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarını İstanbul-Arnavutköy ve İzmir-Urla’daki yurtlarında barındıran Koruncuk Vakfı, 50 kız öğrenciyi daha topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Vakıf, lise çağındaki kız çocuklarını Arnavutköy’deki okullara yerleştirirken barınma, eğitim, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Ayşe Güveniş, “Vakıf olarak aynı zamanda hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için çabalıyoruz. Okumak için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılarken kültürel ve sportif aktivitelerle de kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Bolluca yurdumuza 50 kız öğrenciyi daha almak istiyoruz” dedi.

“ÇOCUK GELİN YA DA ÇOCUK İŞÇİ OLMASINLAR”

Eğitim hayatına devam edememe riski olan 50 kız çocuğunu topluma kazandırmak istediklerini söyleyen Güveniş, “Arnavutköy yakınlarındaki devlet liselerinde(Meslek, Anadolu ya da fen lisesi) eğitim alırken barınabilecekleri yuvayı onlara sunuyoruz. Tek şartımız halen örgün eğitim durumunda olmaları. Kız çocuklarının çarpan etkisi var. Eğitimli kızlar yetiştirirsek eğitimli bir nesil yetiştiririz. Biz okumak isteyen kızların çocuk gelin ya da çocuk işçi olmamasını istiyoruz. Kızlar çocukluğunu tamamlasın, 12 yıllık temel eğitimi hakkından faydalansın. Onlara üniversiteye gitmeleri için de destek oluyoruz. 18 yaşına kadar olan İzmir’de 42, İstanbul’da 10 kız öğrencimiz var. 14 üniversite öğrencisine destek veriyoruz. 17 çocuk da ailelerinin yanında bizim desteğimizle okuyor. 8 tane de başarı bursumuz var. Okuyamayan liseli kız çocuklarına yardım için hazırız” dedi.

Başvuru: www.koruncuk.org ve 0212 685 03 83 -84