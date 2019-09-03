Okyanus yutmadan 24 can kurtardı

Dünya denizleri göçmen dramlarına sahne olurken bir Türk gemisi, Atlas Okyanusu’nun ortasında 24 Afrikalıyı kurtardı. Kongo’dan Fas’a giden Türk gemisinin kaptanı Murat Pulat, gece karanlığında okyanusun ortasında sürüklenen şişme bottaki Afrikalıları gemiye alarak büyük bir facianın önüne geçti.

Dünyanın en zor ve uzun mülteci geçiş koridoru olan Afrika ile Avrupa kıtası arasındaki rota, Atlas Okyanusu’nun tüm tehlikelerini barındırıyor. Son 20 yıldır mültecilerin daha fazla akınına uğrayan koridorda seyreden bir Türk gemisi yeni bir facianın önüne geçti.

Radarda görüldü

Armatör Recep Ekmen’in sahibi olduğu Ekmen Denizcilik’e ait 105 metre uzunluğundaki Ekmen trans adlı gemi, Batı Afrika ülkesi Kongo’dan aldığı yükü Fas’a götürüyordu. Okyanusun ortasında ilerleyen geminin radarında tam gece yarısında bir cisim görüldü. Deneyimli kaptan Murat Pulat, bu cismin sürüklenmekte olan bir mülteci botu olduğunu fark etti. Okyanusun dev dalgalarıyla sürüklenen nesneye yaklaşmak için rotasını değiştiren kaptanın bu hareketi bir dramı önledi. Zifiri karanlıkta İspanya açıklarında sürüklenen nesnenin bir bot olduğunu yaklaşınca anlayan Pulat, geminin armatörü Recep Ekmen’i arayarak yardım etme isteğini belirtti. Ekmen’in izniyle bottakiler gemiye alındı ve hemen sıcak içecek ve battaniye verildi. 3’ü çocuk biri hamile kadın 24 mültecinin çeşitli ülkelerden kaçan Afrikalılar olduğu tespit edildi. 6 aylık hamile kadının sağlığının kötü olduğunu gören Pulat, İspanyol yetkililerden yardım istedi.

İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir helikopter hemen gemiye gelerek kadını hastaneye götürdü. Çok ıslanan ve üşüyen Afrikalılara kendi elbiselerini veren Türk gemiciler, çocuklarla yakından ilgilenerek çikolata ve şeker verdi. Gemi mültecileri karaya çıkarmak için rotasını değiştirerek İspanya’nın limanına gitti.

Geminin sahibi Recep Ekmen de, “Bir Türk Armatör olarak hayat kurtarmaktan dolayı çok mutluyum. Ama asıl gurur, gemi kaptanı ve mürettebata ait olmalı” dedi.

‘Tereddütsüz yardıma koştuk’

Okyanusun ortasında sürüklenen mültecileri görünce hiç tereddüt etmeden gemiye alan kahraman kaptan Murat Pulat, şunları anlattı: “24 insanı okyanusun ortasında çaresizce beklerken gördüğümde hiç tereddüt etmeden yardımlarına gitmem gerekiyordu. Zaten armatörümüzün tavrı da bu yöndeydi. Bu insanlar ölümle burun buruna gelmişler hatta artık son dakikalarını yaşadıklarını düşünüyorlardı. Onlara yaklaştığımızda hemen gemimize gelmek istediler. Mülteci dramının okyanusta kaç Afrikalıyı hayattan kopardığını düşündükçe daha çok üzülüyorum.”